Da Cagliari: Mina rientra prima dalla nazionale per il Napoli e ci sarà il debutto di Gaetano

vedi letture

Il giornalista cagliaritano Vincenzo Di Monte ha fatto il punto della situazione al TGR Sardegna, in vista di Cagliari-Napoli

Il giornalista cagliaritano Vincenzo Di Monte ha fatto il punto della situazione al TGR Sardegna, in vista di Cagliari-Napoli: "A causa dell'ammonizione ricevuta nel corso della gara tra Perù e Colombia, dovendo scontare un turno di squalifica, Yerry Mina ha chiesto e ottenuto di rientrare anticipatamente in Italia. Il colombiano è in viaggio e sarà disponibile da domani per preparare con i compagni la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Ancora incerta la presenza di Prati che ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per infortunio. Molto probabile per Gianluca Gaetano il debutto davanti alla sua ex squadra".