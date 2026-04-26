Da Cremona furiosi: “Manca persino la volontà! Sembrava il Napoli a doversi salvare…”

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“L’occasione di McTominay dopo pochi secondi è un oscuro presagio: la Cremonese non c’è e il Napoli fa ciò che vuole”.

Un’analisi senza sconti alla Cremonese quella di Nicola Guarnieri sul portale Cuore Grigiorosso dopo il netto ko contro il Napoli. Il focus è tutto sull’atteggiamento della squadra di Giampaolo, apparso fin da subito insufficiente. “L’occasione di McTominay dopo pochi secondi è un oscuro presagio: la Cremonese non c’è e il Napoli fa ciò che vuole”, scrive Guarnieri, sottolineando un avvio disastroso. E ancora: “Nel primo quarto d’ora i padroni di casa creano più occasioni che la Cremonese in tutto il girone di ritorno”.

Cremonese, manca volontà

La critica si fa ancora più netta sull’approccio mentale: “Manca la voglia di cambiare la gara, servirebbero grinta e garra, invece la manovra è lenta e leziosa”. Il passaggio più duro arriva nel giudizio complessivo: “Per come ha approcciato la partita, sembrava il Napoli la squadra alla disperata ricerca di punti salvezza”.