Ultim'ora Si riapre Frattesi-Napoli? Sky: "Idea se parte Anguissa, Allegri lo voleva al Milan"

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Di Marzio: Frattesi piace al Napoli se partirà Anguissa.

Il futuro di Davide Frattesi torna a essere uno dei temi più caldi del mercato. Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione: "Su Frattesi, che è un giocatore in uscita dall'Inter, si registrano i primi movimenti. C'è il Nottingham Forest che è tornato a chiedere informazioni sul centrocampista, già obiettivo del club inglese a gennaio".

Di Marzio ha poi aperto anche a uno scenario che potrebbe coinvolgere il Napoli. "Potrebbe intervenire il Napoli qualora Anguissa dovesse andare via, perché Manna è sempre stato un suo estimatore. Anche Allegri lo voleva l'anno scorso, quando si parlò, a un certo punto, tra i due club, di uno scambio Fofana-Frattesi". Un'ipotesi che resta legata soprattutto al futuro del centrocampista camerunese e alle strategie che il club azzurro deciderà di adottare nelle prossime settimane.