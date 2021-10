Da Firenze - Callejon si è rimesso a correre: lo spagnolo è rinato con Italiano

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica un approfondimento a Josè Maria Callejon, grande ex della sfida di questa sera tra Fiorentina e Napoli. Lo spagnolo con Vincenzo Italiano è rinato. Ha parlato col mister, è rimasto conquistato dalle sue idee, e si è (ri)messo a correre. E così dopo sole sei giornate, José ha già messo insieme più della metà dei minuti giocati in tutto lo scorso campionato (siamo a 360’ sui 540 totali) ed è partito dal primo minuto in 5 gare su 6. Ritrovata la fiducia, ora, lo spagnolo ha un nuovo obiettivo: trovare il primo gol in serie A con la Fiorentina.