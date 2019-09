Da Genova si accontentano: "Almeno col Napoli non è stato un ko da incubo"

Tre partite, tre sconfitte e zero punti. E' cominciata malissimo la stagione della Sampdoria, ieri ko al San Paolo col Napoli. Ma La Repubblica, nella sua edizione genovese, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Poteva andare peggio. Acclarato che al momento l'obiettivo di questa Samp è il quart'ultimo posto, cioè la salvezza, si spera non troppo sofferta, se non altro questo due a zero rimediato dal Napoli non è una sconfitta da incubo, come lo erano state quelle con Lazio e Sassuolo".