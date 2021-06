Da Insigne a Mertens: tutti gli 8 convocati dei partenopei per Euro 2020

Sono ben otto i convocati del Napoli per il prossimo Europeo al via la prossima settimana. Protagonisti della prossima kermesse continentale per i partenopei ci saranno fra gli azzurri di Roberto Mancini Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Per la Macedonia del Nord, invece, è stato convocato Eljif Elmas, per la Polonia Piotr Zielinski, per la Spagna Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka per la Slovacchia e Dries Mertens per il Belgio.