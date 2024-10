Da Lobotka a Zielinski, le Nazionali fanno male: le big di A perdono 9 giocatori

Da Lobotka a McKennie, da Zielinski a Dovbyk. La sosta per le Nazionali continua a creare problemi alle squadre di Serie A, e non solo, in vista del tour de force che andrà in scena dalla ripresa del campionato alla prossima sosta prevista a novembre.

Una delle assenze più impattanti sarà certamente quella di Stanislav Lobotka che con la sua Slovacchia contro l'Azerbaijan ha riportato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. Oltre al regista, problemi e condizioni da verificare anche per Mathias Olivera col suo Uruguay. C'è poi la Juventus: il centrocampo di Thiago Motta ha gli uomini contati, dopo i problemi di Weston McKennie con gli Stati Uniti e Nicolò Fagioli con l'Italia. Non va meglio alla Lazio, avversaria proprio dei bianconeri alla ripresa: con la Francia si è fatto male Matteo Guendouzi, che ha subito un pestone che probabilmente lo terrà fuori dalla sfida.

Non sorride neanche l'Inter, con Piotr Zielinski che ha accusato un'elongazione al flessore della coscia destra. Da valutare invece, in casa Roma, le condizioni di Artem Dovbyk rientrato a Trigoria non al meglio per via di un'infiammazione al ginocchio. In casa Milan Samuel Chukwueze e Christian Pulisic sono tornati da Nigeria e Stati Uniti con affaticamenti, mentre è più serio il problema occorso al difensore del Genoa Koni De Winter che dorvà stare fuori alcune settimane. A riportarlo è TMW.