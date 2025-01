Da Londra: "Billing interessante, ecco cosa può dare. Conte lo conosce bene"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, pres. Assosservatori: “Kvara al PSG è la prova che dinanzi a certe cifre non si può restare indifferenti. Quando perdi certi treni, poi rischi che non passano più. Anche per le società. Conte avrà dato il suo via libera, ma a patto di un’alternativa pronta da mettere in rosa. Sono sicuro che lo scouting abbia già l’erede di Kvara nel mirino, perché era una situazione prevedibile. Kvara arrivò al Napoli da sconosciuto e ora se ne va da top player: agli osservatori azzurri vanno fatti solamente i complimenti.

Acquistare un sostituto a gennaio non è semplice, anche perché i club che vendono sanno bene che il Napoli avrà tanti soldi da spendere e speculeranno su questa strada. Va fatto un lavoro precedente alla cessione se vuoi risparmiare, forse tutti abbiamo sottovalutato l’acquisto di Neres. Forse è arrivato per sostituire subito Kvara, così ora serve soltanto un giocatorino per rimpiazzarlo nelle rotazioni.

Billing-Napoli? È un giocatore interessante, ha buone doti fisiche e tecniche. Conte ha allenato in Inghilterra e sa bene cosa un giocatore può dare venendo in Serie A dalla Premier League. Viene dal Bournemouth che è una squadra di grande furore atletico, quindi darà subito peso e centimetri al centrocampo”.