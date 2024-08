Da Londra - Lukaku si allena con l'U21: il Chelsea gli impedisce di usare le strutture della 1ª squadra

Alcuni giocatori del Chelsea sono stati messi alla porta dal club inglese. Mentre si cerca di definire i trasferimenti di Lukaku, Broja e Chalobah, i tre sono stati costretti dai Blues a non utilizzare le strutture della prima squadra.

Matt Law, corrispondente de The Telegraph, riferisce su X: "A Trevoh Chalobah è stato impedito di usare le strutture della prima squadra del Chelsea mentre incombe l'uscita. Lui, Broja e Lukaku si allenano tutti con l'U21 del club".

Exclusive - Trevoh Chalobah barred from using Chelsea's first-team facilities as exit looms. He, Broja and Lukaku all training with the club's U21s. #cfc https://t.co/csWJHpv3eL