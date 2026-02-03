Debiti Serie A, oltre 300mln per la Juve! Seguono Inter, Roma e Milan, gestione solida per il Napoli

vedi letture

L’indebitamento dei club di Serie A continua a rappresentare un elemento cruciale per la salute finanziaria del campionato. Calcio&Finanza riporta il resoconto dei debiti accumulati nella stagione 2024/25. Il totale dei debiti delle società ha raggiunto 4,89 miliardi di euro, superando i 4,04 miliardi di ricavi, con un rapporto del 121%. Questa dinamica evidenzia come, complessivamente, le squadre siano esposte a livelli di indebitamento superiori alla capacità di generare fatturato annuo. Le situazioni più critiche si osservano in club come Genoa, Como, Roma e Parma, con debiti che superano di oltre il doppio i ricavi, mentre squadre di medio-alta fascia come Lazio, Cagliari, Verona e Juventus mostrano valori comunque elevati, spesso legati a debiti da factoring o a poste straordinarie.

Analizzando invece i debiti finanziari netti, che tengono conto della liquidità disponibile, il quadro appare più sostenibile: il totale aggregato scende a 1,16 miliardi di euro, pari al 29% dei ricavi complessivi. Questo indica come la liquidità disponibile riesca a ridurre significativamente il peso reale dell’indebitamento. Genoa rimane l’unico club oltre la soglia del 100%, mentre le big mostrano valori più controllati: Juventus e Roma intorno al 57%, Inter e Lazio tra il 42% e il 44%, e Milan con solo il 22%. Il Napoli, nonostante un indebitamento lordo di quasi 300 milioni, presenta una posizione finanziaria netta positiva di 137 milioni, grazie a crediti e liquidità superiori ai debiti finanziari, confermando una gestione più solida rispetto ai competitor.