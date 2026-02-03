Napoli-Fiorentina, retroscena DAZN sul gol di Gutierrez: spagnolo telecomandato da Conte

Le telecamere DAZN ci riportano in campo allo stadio Maradona per la sfida di sabato sera tra Napoli e Fiorentina, permettendoci di rivivere il match di campionato da bordocampo nel consueto appuntamento col 'BordoCam'. Un retroscena particolare riguarda il gol del momentaneo 2-0 firmato da Miguel Gutierrez.

Non appena Vergara lo serve sulla fascia sinistra, Gutierrez si ritrova a tu per tu con il difensore avversario e dalla panchina Antonio Conte lo incalza, quasi a telecomandarlo. Il tecnico azzurro gli urla "Puntalo!" e Gutierrez si fa coraggio: uno contro uno lo punta, lo salta, calcia in porta e segna. Il terzino spagnolo corre poi da Conte come a volerlo ringraziare del consiglio e i due si stringono in un bellissimo abbraccio.