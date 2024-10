Da Milano ammettono: “Il Napoli prende Conte e Buongiorno, il Milan risparmia con Fonseca e Pavlovic…”

Il Milan si stacca e l'ambiente rossonero si interroga sui problemi della squadra ed anche sulle strategie societarie che non hanno convinto sin dall'estate. Su Milannews.it si commenta il ko della squadra di Fonseca facendo riferimento alle vincenti (fino a questo momento) scelte estive del Napoli rispetto alle operazioni del Milan che non convincono stampa e tifosi.

"È il modus operandi per cui il Napoli decide di prendere Antonio Conte, allenatore forte e vincente, a 6,5 milioni a stagione per risalire la china e il Milan, seppur corteggiato dallo stesso Conte a più riprese, si affida a Paulo Fonseca, pur bravo tecnico, ma mai vincente ad altissimi livelli, ad uno stipendio ridottissimo di 2,5 milioni annui, rinunciando con forza a Conte per i motivi - non tecnici - che ben conosciamo.

È il modus operandi per cui il Napoli, che ha disperatamente bisogno di un difensore di spessore dopo l'addio di Kim, prende Alessandro Buongiorno a 40 milioni, mentre il Milan, colpito dalla stessa necessità difensiva, sceglie il serbo Pavlovic dal campionato austriaco, per meno della metà dell'esborso per il cartellino".