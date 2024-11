Da Milano: “Buongiorno magistrale! Che rimpianto per l’Inter non averlo preso”

Il Napoli si gode Alessandro Buongiorno, divenuto leader della difesa del Napoli davvero in pochissimo tempo. Il centrale azzurro ha giocato una partita praticamente perfetta contro l'Inter, disinnescando gli attaccanti nerazzurri. Il portale L’Interista.it si sofferma sul difensore del Napoli, che proprio in estate era stato accostato all'Inter: “Un giocatore che poteva essere nerazzurro e rappresenta un rimpianto.

Alessandro Buongiorno era stato trattato e corteggiato a lungo dai nerazzurri, per poi accasarsi al Napoli e alla corte di Antonio Conte per 35mln più 5mln di bonus. Una cifra tutt'altro che irraggiungibile per quello che era stato, escludendo i nerazzurri, il miglior difensore dello scorso campionato. Pulizia d'intervento e tempistiche perfette per l'ex Toro, che si era confermato un fattore anche in Nazionale. Eppure, come Bremer, era finito altrove. L'Inter ha deciso di rinviare l'investimento sul centrale al 2025/26, scommettendo per un altro anno su Acerbi e de Vrij. Un difensore sarebbe servito e Buongiorno può definirsi ufficialmente un rimpianto”.