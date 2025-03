Da Milano ci credono: “Dopo la sosta l’Inter può andare in fuga Scudetto”

+3 sul Napoli e un calendario favorevole alla ripresa del campionato: l'Inter fiuta il bis e vuole mettere in tasca una fetta importante di Scudetto nelle prossime settimane. A scriverlo è l’Interista.it, portale di riferimento dei tifosi nerazzurri: “Dopo essersi preso il sorpasso e il maggior margine dall'inizio della Serie A, Inzaghi sa che questo è il momento di piazzare lo scatto decisivo. Udinese, Parma e Cagliari apparecchiano il calendario ideale per scappare via: in quei turni il Napoli ha il Milan al Maradona e poi la trasferta di Bologna. Non è certo fantascienza immaginare un’Inter a Monaco (8 aprile, ndr) con lo scudetto in tasca".