Da Milano: “Conte vuole lasciare Napoli e verrebbe volentieri al Milan: si riparta da lui!”

Il Milan sta vivendo un’annata disastrosa. Nono posto in classifica e cinque partite per dare un senso alla stagione. Il ko dei rossoneri contro l'Atalanta spegne quasi ogni possibilità anche per l'Europa League e pure la Conference si fa complicata, restringendo il campo delle possibilità di partecipare alle coppe europee solo alla Coppa Italia.

Ne parla Milannews, sito di riferimento dei tifosi rossoneri, che si proietta già al prossimo anno: “Si riparta da un allenatore vincente. Si riparta da Antonio Conte che vuole andare via da Napoli e verrebbe volentieri al Milan. Già l’anno scorso l’aveva fatto capire in tutti i modi, ma non ha ricevuto nemmeno una telefonata. Come al solito sono state fatta scelte non per vincere ma per arrivare nei primi quattro posti, ma evidentemente i conti sono stati sbagliati”.