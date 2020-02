Da Milano - Futuro Gattuso appeso ad un filo: Juric ha incantato ADL

Il prosieguo di Gattuso non è ancora ben delineato, le prossime settimane saranno decisive per il futuro della panchina azzurra che potrebbe vedere un nuovo allenatore nella prossima stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, è in forte calo la volontà da parte del presidente e del ds Giuntoli di vivere un'altra stagione con Gattuso, mentre il nome che si sta facendo avanti nelle ultime ore ha un che di clamoroso ma anche di intrigante: si tratta infatti di Ivan Juric, che con il suo Verona dei miracoli, vera e propria sorpresa di questa stagione di Serie A, ha letteralmente incantato il plenipotenziario partenopeo.

PRIMO NOME - Il tecnico croato è finito fortemente nel mirino del presidente, pronto ad affidargli la panchina dalla prossima stagione: è lui al momento il primo nome per il Napoli 2020/2021