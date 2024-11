Da Milano: "Lukaku flirtava con Milan e Juve, i tifosi dell'Inter non dimenticano"

Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Inter-Napoli? I temi sono tanti, ma è una partita affascinante ed importante anche se non decisiva. E’ una partita che per il Napoli può indirizzare come è successo contro il Milan. Espugnare per la seconda volta San Siro può spazzare via la ruggine accumulata contro l’Atalanta. L’Inter ha depositato un po’ di fatica in Champions e non mi aspetto una squadra all’arrembaggio, poi mi aspetto un Napoli prudente. Il ritorno di Conte? L’accoglienza sarà buona, ha rimesso in circolo la vittoria che mancava ed ha lasciato un buon ricordo. Forse sarà più complicato tornare a San Siro per Lukaku che flirtava con la Juve e col Milan e i tifosi dell’Inter non l’hanno dimenticato”.