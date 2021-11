Da Milano - Spalletti sarà protagonista domenica: pronti anche sfottò per lui

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniele Dallera, giornalista: “Inter-Napoli è una gara molto attesa, l’aria è frizzantina. Speriamo sia una bella giornata per l’Inter domenica, anche sul Milan però c’è un’atmosfera molto interessante. Al di là di qualche nostalgia un Milan così protagonista forse non se l’aspettava nemmeno il Milan. Per Inter-Napoli il più atteso è Spalletti, il protagonista sarà lui. Come sarà accolto? Lui è stato accolto molto male a Roma, credo che a San Siro potrebbe esserci qualche sfottò ma non penso che ci sia un risentimento sviluppato nei suoi confronti.

Inzaghi con una squadra attendista? Dovrebbe giocare Ranocchia in difesa e qui subentra la mia preoccupazione. Non perché non stimi Ranocchia, magari potrà essere l’uomo sorpresa sulle palle alte in zona offensiva. Però ci si affida in una partita così importante a un giocatore che è utile soprattutto se sta in panchina e l’Inter non può assolutamente perdere, quindi c’è preoccupazione. I gol di Lautaro Martinez li aspettiamo, per ora stentano ad arrivare. Con lui dovrebbe giocare Correa.

Perché l’Inter è così in ritardo su Milan e Napoli? L’Inter è ben guidata, la squadra ha subito un po’ lo shock dell’abbandono di Conte. Il suo e quello di Inzaghi sono metodi diversi, bisogna abituarsi a un nuovo modello. Inzaghi è molto preparato, non era facile prendere in mano questa squadra e lui ci sta riuscendo bene. Però a livello tattico è mancato un po’ equilibrio tra i reparti e soprattutto dietro. Certi sbandamenti con Conte non si vedevano, sono stati corretti”.