Da Milano: “Troppa paura, ma comunque vada Inter prima ed una giornata in meno!”

Gabriele Borzillo, giornalista di fede nerazzurra, ha scritto un editoriale per L'Interista all'indomani del pareggio dell'Inter sul campo del Parma: "Due punti persi. Di quelli che fanno male. Soprattutto per come è capitato. Perché ci può stare, dopo quarantaquattro partite, mica trentaquattro o ventiquattro, di pagare pegno, ci mancherebbe pure. È il modo in cui tutto accade che mi è, sono sincero, piaciuto assai poco. L’Inter che non ti aspetti dilapida un patrimonio importante costruito nei primi quarantacinque minuti rientrando in campo e dimenticandosi di giocare a calcio. Cercando di gestire pallone, partita e risultato. Morale: l’Inter, quando decide di non giocare più a calcio gestendo, di fatto, tutto ciò che la circonda, colleziona brutte figure. Semplicemente perché non siamo capaci di farlo. Questa squadra, con tutta probabilità, quando stacca la spina ha difficoltà che la portano a rischiare molto più del lecito o del dovuto: non lo racconto io, lo racconta il campo.

Ricordate Udine, giusto una settimana fa? Stesso copione, stessi balbettii, stesse complicazioni. E tu dici: beh, ci sta anche, la stanchezza in questo periodo colpisce un po’ tutti quanti, chi più chi meno, non solo nella serie A, basta leggere certi risultati negli altri campionati. Poi ascolti le parole post partita di Farris, di Matteo Darmian, di chi si è fermato a parlare davanti ai microfoni: e ti rendi conto che la stanchezza, secondo loro ovviamente e non secondo te, è un problema secondario o, meglio, non è il problema. Che poi, diciamocelo, tutte le squadre, vorrebbero avere i problemi veri o presunti che attanagliano attanaglierebbero i nerazzurri.

[...] Avevamo un jolly, forse ce lo siamo giocato nella maniera peggiore: però, comunque vada la partita dei nostri avversari diretti domani sera, saremo sempre e comunque primi in classifica. Con una giornata in meno da disputare. Lo so, siamo tutti un filo incazzati e parecchio dispiaciuti. Ma, di fatto, non è successo nulla, siamo scivolati, non caduti rovinosamente".