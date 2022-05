Da oggi niente più mascherine FFP2 e Green Pass allo stadio: le nuove regole in Italia

Importanti novità da oggi per quanto riguarda il pubblico degli stadi. L'1 maggio è infatti la data in cui mascherine Ffp2 e Green Pass cessano.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità da oggi per quanto riguarda il pubblico degli stadi. L'1 maggio è infatti la data in cui mascherine Ffp2 e Green Pass non saranno più obbligatori per poter accedere agli impianti all'aperto in Italia, mentre serviranno per gli sport al chiuso. Per quanto concerne il calcio, si tornerà di fatto come nel pre-pandemia.

A riportarlo è CalcioeFinanza, che specifica come tutto ciò sia previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dove si spiega che da oggi "cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sportdi squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce".