Da Ospina a Mertens: l'assurda formazione degli infortunati

Non si contano più gli infortunati in casa Napoli. Ne sono tanti, sono troppi. In tutti i ruoli. In vista della sfida di giovedì col Granada l'elenco rischia di essere ancora più lungo. Ospina è ko, così come Hysaj, Manolas, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo Demme è out e Fabian è appena rientrato dal Covid. In attacco oltre a Mertens c'è Lozano che s'è fatto male con la Juve e ai due si aggiunge Osimhen che ovviamente non è ancora al top della forma. Una serie di infortuni che hanno penalizzato il lavoro di Gattuso.