Da Roma - Dybala sente ancora fastidio: resta in dubbio per Napoli

Archiviata la sosta per le Nazionali, da qualche giorno la Roma ha ripreso la preparazione a Trigoria in vista del ritorno in campo in campionato. La squadra guidata da Claudio Ranieri, domenica alle 18.00, sfiderà il Napoli al Maradona.

Il nuovo tecnico giallorosso, però, deve fare i conti con Paulo Dybala. L’argentino, secondo quanto riferito dai colleghi di LaRoma24, avverte ancora fastidio e per questo non ha ancora svolto una seduta completa con il gruppo. La situazione dell'argentino verrà valutata giorno per giorno. Resta dunque in dubbio per la gara di Napoli.