Da Roma - Fazio out, dubbio in difesa per Fonseca. Ballottaggio sulla trequarti

Ultime di formazione in casa Roma sul portale Sportmediaset che, alla vigilia del match col Napoli, scrive: "Juan Jesus torna tra i convocati. Il brasiliano è in ballottaggio con Cetin per un posto al centro della difesa al fianco di Smalling. Al momento il turco è in vantaggio. Pastore più di Perotti sulla trequarti con Zaniolo e Kluivert. Mancini confermato a centrocampo".