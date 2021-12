Da Roma i tifosi su Manolas: "Ha dato il meglio con noi, se n'è andato da mercenario"

I tifosi della Roma sorridono per l'addio improvviso di Kostas Manolas dal Napoli. Sui social tanti commenti, alcuni ironici, sul greco, tornato all'Olympiacos. "L'uomo con la soglia del dolore più bassa di sempre" si legge, un altro commento che ne sintetizza altri simili è il seguente: "Ha dato il meglio con la nostra maglia; se n’è andato da mercenario e non ha vinto e combinato più nulla" e ancora: "Mo sinceramente me dite chi tra la Roma e il Napoli, ha preso la crepa più grossa con l acquisto/scambio de sti due fenomeni?" con riferimento a Diawara che fu inserito nello scambio tra le due società.