Da Roma: "Il Napoli gioca con se stesso, ma ora anche Mourinho è 'candidato' allo Scudetto"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it A -1 dal Milan, la Roma in questo momento è al terzo posto in classifica e quindi in piena lotta Champions. E dunque anche possibile anti-Napoli. Lo scrive Vocegiallorossa.com: "È un campionato curioso quello a cui stiamo assistendo. Da una parte, c’è il Napoli che sta giocando con se stesso, vista la penuria di avversari. I campani vorrebbero pure trovare qualcuno con cui fare un testa a testa ma le altre squadre, per un motivo o per l’altro, si stanno tirando indietro. La cosa ancora più curiosa è che, tecnicamente, anche la Roma rientra ora tra le candidate allo scudetto.