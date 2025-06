Il Ministro Abodi: "Commissario stadi? Si vedranno gli effetti a fine luglio"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Commissario stadi? Entrerà in conversione nel dl sport, vedrete gli effetti alla fine del mese di luglio. Certo avrei preferito già averlo nel testo, ma ho imparato a rispettare tempi e modi. L'importante è non scoraggiarsi". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione ISTAT sui dati 2024 della pratica sportiva. (ANSA).