Prima pagina La Juve per i quarti al Mondiale, Tuttosport :"Yildiz, esame Real"

vedi letture

ildiz rimarrà alla Juventus visto che dopo il Mondiale per Club firmerà un nuovo contratto valido fino al 2030

"Yildiz, esame Real". Questo il titolo in prima pagina di Tuttosport, che si concentra su Kenan Yildiz e sulla Juventus. Il classe 2005 sarà uno dei giocatori più attesi in vista del match contro il Real Madrid, che la Juve affronterà agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I blancos avevano messo già tempo fa l'attaccante turco nel mirino e continuano a monitorare la situazione, magari con l'obiettivo di portarlo a Madrid.

Nel Real infatti giocano già Arda Guler e Huijsen, calciatori che Yildiz conosce molto bene. Nonostante il forte interesse del Real Madrid, Yildiz rimarrà alla Juventus visto che dopo il Mondiale per Club firmerà un nuovo contratto valido fino al 2030. Una dimostrazione d'amore verso la Juventus, con cui Yildiz un giorno spera di poter sollevare trofei importanti come la Champions League.

Spazio dedicato all'Inter, visto che la gara contro il Fluminense è a rischio causa maltempo. Il match in programma questa sera a Charlotte potrebbe subire dei rinvii per via di una tempesta in arrivo, complicando i piani dei due club. Una situazione che si è già presentata varie volte in questo Mondiale e che ha condizionato altre sfide anche agli ottavi di finale: un esempio è Benfica-Chelsea che, tra sospensioni e interruzioni, è andata avanti per ben cinque ore creando parecchie difficoltà.