Da Salerno - Annullati ticket acquistati in provincia: rabbia dei tifosi, si teme infiltrazione di napoletani

Salernitana Napoli non è derby come gli altri e in queste ore si vede. Con la Prefettura ad organizzare insieme al Comune e la Questura il piano sicurezza, e con l’Osservatorio a inserire restrizioni last-minute la sfida di domenica assume già contorni molto marcati. L’annullamento di alcuni biglietti per il derby ha provocato (e sta provocando) non pochi disagi tra le proteste per i residenti in provincia a cui è stato non convalidato il biglietto. Sono in tanti i supporters granata che non ci stanno. Non essendo di Salerno non potranno giungere all’Arechi. La paura è che soprattutto dall’Agro Nocerino Sarnese (da sempre feudo del tifo azzurro) possano infiltrarsi nei vari settori tifosi di Insigne e compagni. Al momento solo tanta confusione che scomparirà solo al fischio iniziale di domenica.