Da Salerno: "Messo sotto il Napoli, come l'Atalanta ed il Verona: ci salveremo!"

La Salernitana ha tutte le carte in regola per ottenere la salvezza. Lo scrive il portale dedicato ai granata 'Tuttosalernitana' all'indomani della sfida al Napoli: "Una squadra in emergenza, a cospetto della prima della classe schiacciasassi con chiunque, ha a tratti dominato e avrebbe meritato quantomeno il pareggio, come testimoniato dalle statistiche e dagli applausi del pubblico a fine gara. Era accaduto già contro l'Atalanta, messa sotto dal primo all'ultimo minuto prima della zampata di Zapata a dieci minuti dalla fine che seppe di condanna ingiusta.

E come dimenticare la prima ora a Bologna, la performance di Sassuolo, il primo tempo con la Roma e il secondo con il Verona che, forse, sotto la gestione Tudor non ha mai sofferto così tanto come all'Arechi. E continuare a dire che questa squadra sia scarsa è un errore. Gli infortuni non potevano essere in preventivo, nella zona destra della classifica nessuno può contare su un fuoriclasse come Ribery e, con una difesa più organizzata, stanno emergendo i singoli anche nel pacchetto arretrato".