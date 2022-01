Da Salerno - Quattro acquisti già conclusi: verranno annunciati dopo il Napoli

La Salernitana ha già concluso quattro acquisti ma non li ha ancora ufficializzati. Motivo? Lo spiega il giornalista Tommaso D'Angelo: "La Salernitana ha chiuso per Sepe in porta, Mazzocchi e Fazio in difesa, Bohinen a centrocampo e sta facendo di tutto per prendere anche Diego Costa. Quattro acquisti sono ormai certi ma si è preferito non rischiarli già col Napoli e dunque verranno annunciati durante la sosta così tutti i nuovi avranno tempo per lavorare insieme".