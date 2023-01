Da Salerno sul divieto ai napoletani: “Ci saranno tanti tifosi azzurri “in borghese” dalla provincia di Salerno”

Salernitana-Napoli è la prima partita in trasferta che disputeranno gli azzurri da quando è divenuto ufficiale il provvedimento di divieto di trasferta

"Terzo giorno di vendita libera e dato prevendita per Salernitana-Napoli che lascia presagire un altro pienone e un altro incasso importante per il presidente Danilo Iervolino. Alle ore 15 è stata toccata quota 8800, per un totale di 16900 spettatori sommando gli 8100 abbonati che diedero fiducia a scatola chiusa alla società. Considerando che ci sono ancora tantissimi giorni a disposizione è facile prevedere che si toccherà almeno quota 25mila, con rappresentanza "in borghese" di supporters azzurri stante l'annunciata presenza a Salerno di persone provenienti da quella parte di provincia che tifa per il Napoli e che non perderà occasione per seguire dal vivo le gesta dell'attuale capolista".