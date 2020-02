Da titolarissimo alla tribuna: la svolta (negativa) di Lozano

Il grande colpo estivo, Hirving Lozano, dovrebbe accomodarsi in tribuna questa sera contro il Barcellona. Gattuso dovrà sacrificarne tre, uno di questi sembra essere proprio El Chucky, l'oggetto misterioso dell'ultimo mercato e dell'ultimo periodo. Sempre in campo con Ancelotti, sei su sei in Champions, e ora in tribuna, contro Messi e co., perché in panchina ci andrà Politano oltre a Milik e perché in campo ci sono già Insigne, Mertens e Callejon. Una svolta negativa sulla sua stagione che nessuno si sarebbe aspettato. Lozano, con Gattuso, ha perso fiducia e il posto da titolare. Non gioca mai, non gioca più, appena pochi minuti col Lecce, panchina con Cagliari e Brescia, mai titolare se non col Perugia in Coppa Italia. Una scelta chiara quella dell'allenatore che ha deciso di puntare su altri calciatori. Dati i risultati, anche vincente. Difficile dargli torto.