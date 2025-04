Da Torino: "All'andata i granata erano in crisi. Poi c'è stata una gara svolta"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto la giornalista di TorinoGranata Elena Rossin: “All’epoca della partita di andata il Torino era in crisi. Poi è arrivata la svolta contro l’Udinese, e la svolta della difesa a 4. Si è vista una squadra tutta nuova, rinforzata a gennaio con Elmas, Casadei e Biraghi, che hanno permesso al Torino di risollevarsi e di conquistare una salvezza ormai quasi aritmetica. Ma è anche vero che è estremamente difficile andare oltre il decimo posto e lottare per un posto in Europa.

I tifosi non sono soddisfatti. Sicuramente contenti perché la squadra si è risollevata, ma questo galleggiare a metà classifica porta a una forte contestazione nei confronti del presidente Urbano, mentre la squadra e l’allenatore sono sostenuti con grande convinzione. Vanoli sta cercando di recuperare Ricci, Vlasic, Lazaro e Ilic, ma di certo non torneranno tutti. Lazaro e Vlasic quasi sicuramente fuori, mentre c’è qualche speranza per Ricci e Ilic. Vlasic potrebbe stringere i denti e farcela. Se Ricci dovesse rientrare farà coppia con Linetty”.