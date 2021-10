Da Torino avvisano: "Bisognerà fermare Osimhen, ma senza scordarsi degli altri tiratori"

Sul sito TorinoGranata si parla della partita di domenica, l'attenzione per gli azzurri è massima: "Ok che Victor Osimhen abbia segnato da solo quasi la metà dei gol fatti da tutti i giocatori del Torino messi insieme e creato 9 occasioni per incrementare il suo bottino, l’attaccante del Napoli infatti di reti ne ha realizzate 4 a fronte delle 9 dei granata, ed è quindi un vero pericolo, ma non vanno sottovalutati neppure gli altri tiratori di Spalletti altrimenti c’è il rischio che per marcare uno gli uomini di Juric finiscano per lasciare spazio agli altri avversari per andare a bersagliare Vanja Milinkovic-Savic. Anche perché delle altre bocche di fuoco partenopee Rrahamani, Koulibaly, Ruiz, Lozano e Insigne, tutti hanno segnato due reti, e Elmas, Zielinski, Politano e Petagna, un gol a testa, solo Lozano sarà “stanco” stante gli impegni con la sua Nazionale".