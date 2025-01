Da Torino: "Danilo ha detto no al Napoli per non tradire la Juventus"

Da Torino elogiano la scelta di Danilo di non andare al Napoli per trasferirsi al Flamengo. Il portale TuttoJuve scrive: "Alcuni capitani non tradiscono, altri invece lo fanno, possiamo definire così la storia tra Danilo e la Juventus con l’intenzione del campione brasiliano di dire no al Napoli. Sarebbe e sarà probabilmente abbastanza clamoroso, visto che con la formazione partenopea Danilo potrebbe addirittura vincere lo scudetto.

E invece no, Danilo sembra del tutto intenzionato anche per motivi familiari, ma anche e soprattutto per motivi di cuore a non tradire la causa bianconera ed i suoi tifosi che sempre lo hanno rispettato e l’hanno considerato un uomo bianconero.

Quindi no al Napoli e alla possibilità di vestire una maglia che non sia quella bianconera in Italia, quindi senza tradire il grande rispetto, il grande affetto che gli è sempre stato dato e riconosciuto dai tifosi della vecchia Signora".