Da Torino - Il probabile 11 anti-Napoli: ballottaggio in difesa, dubbio Miranchuk in attacco

Ultime di formazione in casa Torino in vista della trasferta di Napoli in programma sabato alle ore 15.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione in casa Torino in vista della trasferta di Napoli in programma sabato alle ore 15. Secondo quanto riportato dal portale Torinogranata, il ballottaggio è in difesa tra Djidji e Schuurs, mentre Sanabria è in vantaggio su Pellegri, non in perfetta forma e che potrebbe restare al palo. Juric ritroverà Miranchuk, ma non è ancora deciso se rischiarlo da subito, dopo oltre un mese di stop per infortunio.

Torino: (3-4-2-1): Milinković-Savić, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Lukić, Linetty, Lazaro, Vlasic, Radonjic, Sanabria. All. Juric.