Da Torino mettono pressione alla Juve: "Ultima chance per Pirlo, col Napoli è una finale!"

"Dopodomani ci sarà l'ultimo appello, un po' per tutti. La gara con i partenopei è fondamentale per ritornare in posizione Champions, riprendere coraggio e dare una spallata alle critiche pesanti e giuste". A scriverlo è il portale Tuttojuve.com, che da Torino mette pressione ai bianconeri dopo un punto in due partite contro squadre che lottano per la salvezza e in vista del big match col Napoli: "Questa volta conta sul serio vincere, cosa che la Juventus non fa da due partite, più per colpa sua che per meriti altrui. Mercoledì capiremo tante cose, dal coraggio dei calciatori alle idee di Pirlo, al polso che ha della squadra. L'allenatore bianconero deve dimostrare di essere da Juventus, cosa che non ha ancora fatto.

[...] A Pirlo diamo tutti l'ultima chance, mercoledì, per riprendere la via maestra e se preferite del Maestro. È una finale da vincere, ma anche per convincere a partire dalla voglia di lottare, cosa che con il Torino si è vista un po' poco. Serve una svolta a partire dalla concentrazione, dal ritrovare la cattiveria, la voglia di fare gruppo che ultimamente sembra essere andato tutto per conto proprio".