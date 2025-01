Da Torino: “Napoli riposato e favoritissimo, alla Juve servirà un’impresa”

vedi letture

Sabato alle ore 18 il Napoli ospita la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. Il portale TuttoJuve scrive così in vista del match tra azzurri e bianconeri: “Ed ora il Napoli, trasferta fredda e piovosa di Bruges archiviata, è ora di pensare alla sfida contro i partenopei, sfida importante per tutti, dal Napoli in chiave scudetto e per la Juventus in chiave Champions, perché la corsa sarà difficile ed il pareggio in Belgio conferma tutte le difficoltà della squadra nel vincere.

Le belle prestazioni con Atalanta, Fiorentina e Milan hanno lasciato spazio in Belgio ad una versione molto più moscia con zero tiri nel primo tempo ed uno solo nel secondo, è ovvio che a Napoli, ripetendo la prestazione di martedì si perde e forse pure male.

La Juventus non vuole incorrere nel primo stop in serie a della stagione e cercherà di tornare a casa dal Maradona con il massimo possibile che si spera possano essere i tre punti, anche se la pareggite che ormai affligge i bianconeri a giorni alterni rischia di portare al massimo ad una nuova X. La Juventus deve sempre cercare la vittoria ma in casa della prima della classe se le cose andranno male il pari non sarebbe da buttare, del resto la sorte, il calendario o se preferite il pc, ha deciso di mettere due volte il Napoli dopo le sfide di coppa, andando a rendere la serie di impegni della Juventus massacrante.

La formazione bianconera non aveva goduto del medesimo trattamento lo scorso anno, quando non affrontò dopo le coppe nessuna delle formazioni impegnate. Il Napoli in pantofole durante la settimana parte estremamente favorito, ha quasi tutta la squadra a disposizione e contro un'Atalanta stanca dal post Juve, ha vinto dove la formazione bianconera aveva pareggiato. Sabato ci vorrà un'impresa e sarebbe bello farne una...”.