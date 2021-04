Da Torino: "Un solo dubbio per Pirlo. Scelto il partner di Ronaldo"

Nel match contro il Napoli, la difesa della Juventus sarà guidata dalla coppia Chiellini-De Ligt, mentre sulle fasce ci saranno Cuadrado e Danilo. Lo fa sapere il sito Tuttojuve che aggiorna la situazione relativa alla formazione che affronterà il Napoli: "Il tecnico bresciano va verso la conferma del 4-4-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa da destra verso sinistra agiranno Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo. Mentre a centrocampo sulla destra dovrebbe esserci il ritorno di McKennie, mentre in mezzo Bentancur è certo del posto e al suo fianco dovrebbe giocare uno fra Arthur e Rabiot, a sinistra, invece, toccherà a Chiesa. In attacco spazio a Morata e Cristiano Ronaldo".

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.