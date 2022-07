Da Udine - Oggi il primo allenamento: regolarmente presente l’obiettivo Deulofeu

Oggi l’Udinese ha cominciato la stagione e si è riunita agli ordini di mister Sottil.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Oggi l’Udinese ha cominciato la stagione e si è riunita agli ordini di mister Sottil. Come riportato da UdineseBlog presenti in gruppo i nuovi acquisti bianconeri, compreso Guessand, i giovani della Primavera Pafundi, Ianesi, Carnelos e Piana, ma soprattutto c'erano Gerard Deulofeu e Nahuel Molina, i due principali protagonisti del mercato in uscita che comunque, nonostante le voci che vogliono entrambi in partenza, si sono presentati regolarmente.