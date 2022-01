Dal 6 febbraio al 6 marzo: il tour de force della verità per il Napoli

Un mese per conoscere le ambizioni del Napoli. Dal 6 febbraio al 6 marzo la squadra di Spalletti si giocherà molte delle proprie carte, sia in campionato che in Europa League col doppio confronto con il Barcellona.

Questi gli impegni in programma.

6 febbraio - Venezia-Napoli

12 febbraio - Napoli-Inter

17 febbraio - Barcellona-Napoli

21 febbraio - Cagliari-Napoli

24 febbraio - Napoli-Barcellona

27 febbraio - Lazio-Napoli

6 marzo - Napoli-Lazio