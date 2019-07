Dal Belgio - "Sei egoista, pensi solo a te stesso!", litigio Mertens-Kat in spiaggia. Lei vorrebbe lasciare Napoli

Momento di tensione in casa Mertens: come riportato dal portale belga hln.be, Dries è stato protagonista di un litigio in spiaggia con la compagna Kat. Secondo quanto riportato dal media belga, molti dei presenti durante il litigio avrebbero svelato che la donna avrebbe iniziato ad alzare i toni, esternando la propria volontà di voler lasciare Napoli per tornare in Belgio e proseguire la propria carriera: "Sei egoista, tu pensi solo a te stesso!", avrebbe detto Kat durante il litigio.