Dal Brasile avvisano: "Natan è un giocatore forte, non bocciatelo già"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA.

Era davvero così difficile capire che Natan non sarebbe stato all’altezza della situazione?

“E’ sempre difficile dare delle pagelle. Secondo me, è un ragazzo che ha delle qualità. Buttarlo nella mischia, però, avrebbe comportato il rischio di bruciarlo. Peccato sia stato coinvolto in una stagione deficitaria. Non è così scarso come si crede, se gli si dà la possibilità di esprimersi in una squadra meno ambiziosa, può diventare un Toloi. Ricordo quando mi dissero che avrebbero portato Campagnaro in Italia. Mi misi a ridere, stoppava la palla con la punta… Eppure, è stato un giocatore fondamentale per il Napoli e per l’Inter”.