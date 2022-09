Dal campionato alla Champions: il calendario completo del Napoli fino al Mondiale

Due big match in campionato, poi un calendario tutto sommato tranquillo che si chiuderà con una doppia gara in casa con Empoli e Udinese.

Due big match in campionato, entrambi fuori casa con Roma e Atalanta, poi un calendario tutto sommato tranquillo che si chiuderà con una doppia gara in casa con Empoli e Udinese. Non impossibile la trasferta di Cremona, in mezzo al doppio impegno con l'Ajax che potrebbe spianare ulteriormente la strada verso la qualificazione agli ottavi di Champions. Sarebbe utile arrivare alla trasferta di Anfield senza l'assillo del risultato, quindi servirebbero almeno cinque punti tra le due sfide con gli olandesi più il ritorno con i Glasgow Rangers.

Il calendario

01-10 Napoli-Torino

04-10 Ajax-Napoli

09-10 Cremonese-Napoli

12-10 Napoli-Ajax

16-10 Napoli-Bologna

23-10 Roma-Napoli

26-10 Napoli-Glasgow Rangers

29-10 Napoli-Sassuolo

01-11 Liverpool-Napoli

05-11 Atalanta-Napoli

08-11 Napoli-Empoli

12-11 Napoli-Udinese