Ufficiale Dal Napoli al Rennes, fino alla Bundesliga: nuova avventura in prestito per Ostigard

"Il club tedesco di Bundesliga Hoffenheim ha ingaggiato il difensore centrale norvegese Leo Ostigard dal club francese di Ligue 1 Stade Rennes. Ostigard si trasferisce in prestito fino alla fine della stagione in corso alla squadra di Kraichgau". L'Hoffenheim ufficializza così l'arrivo dell'ex difensore del Napoli, il quale cartellino resta attualmente di proprietà del Rennes e con validità fino al 30 giugno 2027. Ma nel frattempo il centrale norvegese di 25 anni che ha giocato anche al Genoa in carriera passerà sei mesi con gli azzurrobianchi.

"Con Leo abbiamo trovato un difensore centrale con le qualità che stavamo cercando proprio all’ultimo momento della finestra di mercato invernale", ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo del club tedesco. "Nonostante la sua giovane età, è già un giocatore con esperienza internazionale, avendo giocato ai massimi livelli in Inghilterra, ma soprattutto in Francia e Italia. Durante il suo periodo al Napoli, Leo ha vinto il campionato italiano nella stagione 2022/2023 ed è diventato un titolare fisso in Serie A la scorsa stagione", ha proseguito il dirigente.

Chiosando: "Anche al Rennes, Leo è stato un elemento fondamentale della formazione titolare nella stagione in corso. È un difensore deciso, che non si tira mai indietro nei duelli. Siamo convinti che Leo darà la stabilità che cerchiamo nel nostro gioco", la chiosa di benvenuto per Ostigard.