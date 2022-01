Dal Senegal - Koulibaly positivo al Covid-19! Altri due casi in nazionale

Il Covid-19 si abbatte anche sul Senegal, attualmente impegnato nella preparazione alla Coppa d'Africa. Come riferiscono i media locali, sono stati riscontrati tre nuovi positivi nel gruppo-squadra della nazionale e tra questi ci sarebbe anche una nostra conoscenza: Kalidou Koulibaly.

In isolamento.

Il difensore del Napoli salterà dunque i primi incontri della Coppa d'Africa e dovrà rimanere in isolamento in Camerun, dove si svolge la competizione, in attesa di negativizzarsi. Gli altri due positivi del Senegal emersi in queste ore sarebbero Famara Diedhiou e Edouard Mendy.