Dal Venezuela - Lo stato deve a Maradona più di 50 mln di dollari

Argentina, Italia, Emirati Arabi Uniti, Bielorussia, Cina, Cuba, Diego Armando Maradona, come riporta Infobae aveva attività diversificate in vari angoli del mondo. Il suo nome, un marchio globale, è servito come la chiave di tutte le porte. E anche in Venezuela, dove aveva rapporti col presidente Hugo Chávez e poi ha saputo difendere il regime di Nicolás Maduro. L'indagine sui loro beni, contratti, conti e entrate prima di presentare offerte per la successione in corso conferma che i legami con il Venezuela erano molteplici. È stato ratificato da Mauricio D'Alessandro , avvocato di Matías Morla, avvocato del Pibe de Oro. Lo Stato venezuelano e le società in cui Maradona aveva un interesse devono alla leggenda argentina più di 50 milioni di dollari. Uno dei crediti mai ricevuti da Diego è scaduto da due anni. Riguarda la sua partecipazione al canale Telesur durante i Mondiali di Russia 2018, circa 4 mln di dollari. Maradona aveva un commerciante con sede in Europa in collaborazione con altre persone che si occupavano di attività commerciali del grano, un'azienda di cereali e una fabbrica di farina, in cambio di petrolio. I suoi eredi ora cercheranno di riscuotere il debito.