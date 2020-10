Dall'Argentina - Scandalo in Serie A: il Napoli non può viaggiare, ma la Juventus vuole giocare lo stesso

Arriva anche oltre oceano il caos generato per l'incontro Juvenuts-Napoli. Il portale argentino Tyc Sports scrive: "Il Napoli non potrà recarsi a Torino per affrontare la Juventus stasera nella terza giornata di Serie A. Visti i recenti casi di contagio da Covid-19 registrati di Piotr Zielinski, Eljif Elmas e di un membro dello staff, contagiati dopo la gara di domenica scorsa con il Genoa, il Napoli , in procinto di trasferirsi a Torino, è stato bloccato all'ultimo minuto dall'Asl. In questo contesto, è probabile che l'incontro Juventus-Napoli venga rinviato, tuttavia, c'è un possibile scandalo all'orizzonte. In attesa che la partita venga ufficialmente sospesa, la Juventus ha assicurato che la prima squadra si presenterà per giocare la partita come previsto. Tutto è nelle mani della Serie A. La Vecchia Signora ha già dichiarato guerra".