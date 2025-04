Dall'emergenza all'abbondanza: contro il Bologna l'unico assente sarà... Conte

In un battito di ciglia, il Napoli di Antonio Conte è passato da una situazione di necessità a una di completa disponibilità. Da questa mattina, l'allenatore può contare sull'intera rosa, fatta eccezione per il terzo portiere Contini, ancora ai box. Le condizioni di Spinazzola e Lobotka appaiono in miglioramento e i rientri di Anguissa e Neres completano il quadro.

In vista della trasferta di Bologna, l'unica defezione sarà quella dello stesso Conte, costretto alla tribuna causa squalifica. Tuttavia, il tecnico ha già iniziato a preparare la cruciale sfida di lunedì sera, riproponendo il 4-3-3 che sembra essere il sistema di gioco prediletto. In quella occasione, tornerà disponibile McTominay, assente contro il Milan per un improvviso malanno ma fondamentale per gli equilibri tattici offensivi della squadra. Lo sottolinea Tuttomercatoweb.