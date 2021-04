Dall'Inghilterra - Anche il City verso la rinuncia alla Superlega: il club ha già avvertito gli organizzatori

Ancora colpi di scena in Inghilterra. Dopo la notizia del Chelsea, disposto a una clamorosa uscita dalla Superlega, un altro club della Premier sta per fare marcia indietro. Infatti secondo quanto riportato dal Sun anche il Manchester City è pronto a fare un passo indietro. Il club avrebbe infatti già avvisato gli organizzatori di non voler far più parte del progetto.